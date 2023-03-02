Bir eve silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralı var!
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Bir eve silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralı var!

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, eve yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Fatma Coşkun (40) hayatını kaybetti, eşi Halil Çoşkun ise ağır yaralandı.

Olay, gece Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çoşkun ailesinin oturduğu eve silahlı saldırı düzenlendi. Fatma Çoşkun yaşamını yitirirken, eşi Halil Çoşkun da ağır yaralandı. Bölgeye ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Halil Çoşkun’u ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Evde çok sayıda boş kovan bulan polis, şüpheli ya da şüphelileri belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Bir eve silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralı var!
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