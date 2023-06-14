Bir de beni deneseler kıyamet mi kopar?

Ekonomi üzerine biraz daha ahkâm keseyim…

Pek çok iktisatçı büyüğümü (Yaşça değil) öfkelendireceğimi biliyorum…

Ama…

Nihayet ben de onlar gibi…

Kişisel görüşlerimi paylaşacağım sizlerle…

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Onlar nasıl ki mutlak doğruyu (Her bilimde olduğu gibi ekonomi biliminde de mutlak doğru yoktur) söylemiyor…

Kendi doğrularını anlatıyorlarsa…

Ben de:

Kendi doğrularımı paylaşıyorum sizlerle…

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Canlarım…

Bana göre doğru olan ekonomi politika:

Hayr ül umuri evsatuha sistemidir….

Yani:

Ne Ortodoks…

Ne heterodoks…

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Benim ekonomi politika tercihim:

Merkez Bankası’nın ana sözleşmesinde yer alan görevini:

Tam olarak yapmasıdır…

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Nedir o görev?..

Fiyat istikrarını sağlamak…

Yani:

Hem enflasyonla…

Hem deflasyonla mücadele etmek…

Bu nasıl olur?..

Arz talep denkliğini sağlayarak…

Ya da:

Denkliğin arz tarafını…

Talep tarafından biraz yüksek tutmakla olur…

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Bunun için ise Merkez Bankası…

Özerk (Özel değil) bir Yatırım Bankası’na kaynak aktararak:

Yatırım/İstihdam/üretim üçlüsünü desteklemeli…

Bunun için…

Talep tarafını da…

Üretimi teşvik ve tahrik edici durumda tutmalı…

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Bu görüşüme 30 yıldır itiraz edenlere sorum şu:

Türkiye Ortodoks politikaları da denedi…

Heterodoks politikaları da uyguladı…

Ama…

Her iki politika da başarılı olamadı…

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Benim 30 yıldır önerdiğim politikalar ise:

Hiç denenmedi…

Zaten memleket deneme tahtasına döndürüldü…

Bir kere de benim önerimi deneseler:

Kıyamet mi kopar?..

Teşekkürler torunum

Sevgilim ve ben en çok onu beğeniyor…

“Torunumuz” diyoruz…

Kimi mi?..

Ahsen Eroğlu’nu…

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Dün gece:

“Merve Kült” isimli sinema filminde o oynuyor diye oturdum:

Ekran karşısına…

★

Yine çok beğenerek ve severek izledim…

Ama…

Asıl bayıldığım:

Zuhal Olcay’dı…

Benim için:

“Yaşayan en büyük kadın oyuncu…”.

★

Tabii ki Merve Kült:

Bir sanat eseri değil…

Ancak…

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Morallerimizin bozuk olduğu…

Canımızın sıkıldığı bu süreçte…

Gerçeküstü bir olayı anlattığının bilinmesine rağmen:

Çok tatlı bir filmdi…

Ben çok sevdim…

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Sevgilim ise yine her zaman olduğu gibi dizi filmlerden birinin sezon finalini izledi…

Torunumuz Ahsen’i:

Önümüzdeki hafta izleyecek…

Yaman çelişki

Saul Alinsky, “Radikaller İçin Kurallar” kitabını neden yazdığını…

Şu cümlesi ile anlattı:

“Machiavelli’nin Prens’i zenginlerin iktidarlarını ellerinde tutmaları için yazıldı. “Radikaller İçin Kurallar” ise yoksulların iktidarı kendi ellerine geçirmeleri için yazıldı…”.

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O günlerde politikacılar, günümüz az gelişmiş ülkelerindeki politikacılar kadar güçlü ve zengin değildi…

Ancak…

Günümüz zenginleri ve politikacıları…

Machiavelli’nin değil…

Alinsky’nin metotlarıyla ayakta duruyor…

Servetlerine servet katıyorlar…

Çünkü…

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Günümüz yoksulları…

500 yıl önceki yoksullardan çok daha aptal…

Ve işte bu aptalların genç olanları:

Devrimler yapılarak iktidarı ele geçirebilecekleri yalanıyla kolayca avutulurken…

Orta yaş ve üzerinde olanlar ise:

“Fakirlik, sevgili Peygamber Efendimizle cennette komşu olmanın müjdesidir” diye uyutuluyorlar…

Oradan anladım

Anlaşıldı ki…

Merkez Bankası’nın en büyük günahkârı:

Bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner imiş…

★

Nereden anladım?..

Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan’ın ilk icraatı…

Yüksek kariyerli…

Ve…

Bir kadın olarak da oldukça güzel olan Uzuner’i görevden almak oldu da:

Oradan anladım…

Gerek var mı?

Kadın, göğsünden rahatsızdı…

Bir röntgen hastanesine gitti…

Doktor:

“Soyunun lütfen” dedi…

Kadın:

“Doktor Bey, ben utanırım; ışıkları kapatabilir misiniz acaba?” diye sordu…

Doktor ışıkları kapattı…

Beş dakika kadar sonra kadın sordu:

“Doktor Bey elbiselerimi nereye koyayım?..”.

Doktor pişkin bir ses tonuyla cevap verdi:

“Benim elbiselerimin üzerine…”.

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Doktorun: Emekli milletvekillerimizden biri olduğunu söylememe:

Gerek var mı?..

Dünün tweeti

Abdullah naci

@abdullahnaci

Bir mevki ve makam için kırk takla atıp araya elli tane adam sokuyorlar, amaçlarına ulaşamayınca da, “Rızkımı veren Hüda’dır, kula minnet eylemem” türküsünü söylemeye başlıyorlar. Nesimi, mezarında ters dönüyordur bu tipleri görünce.

Tercümesi

Kredi kartlarından nakit avans çekimini aylık 3000 lira ile sınırlayan bankalardan…

Müşterilerine çağrı(!):

“Nakit kullanmaya son. Alışverişlerinizde nakit kartınızı kullanıp puanlar kazanabilirsiniz…”.

★

Bunun tercümesi şöyle:

“Kredi kartlarınızı kullanmayın…”.

Kaybetti…

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na hitaben:

“İnsanlar sizin sözlerinizi bile merak etmiyor artık. O koltukta oturmamanız için mücadele vereceğim” diyerek…

Haddini…

Ve…

Sorumluluğunu aşan…

Görev sınırını şaşıran Fatih Portakal:

Kaybetti…