Bir çift, trafikte tartıştıkları kişi tarafından silahla vurularak yaralandı
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Bir çift, trafikte tartıştıkları kişi tarafından silahla vurularak yaralandı

Başkentte bir çift, trafikte tartıştıkları kişi tarafından silahla vuruldu.

Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi Pasinler Caddesi’nde Bilen K. ile eşi Saliha K’ye, trafikte tartıştıkları kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan karı koca, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (AA)

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