Gece uykumuzdan hiç geçmeyecek bir kabusa uyandık. Canlarımızı kaybettik. İçimiz kan ağlıyor. Ağlamaya da devam edecek. Enkaz altında yardım bekleyen ya da yaralarını tedavi edeceğimiz o kadar çok insan var ki; durmadan çalışmak ve birlik içinde hareket etmek zorundayız.

Spor kulüplerinin sadece futbol ya da başka branşlardan ibaret yapılar olmadığını her defansında anlatmaya çalıştım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer değerli kulüplerimizin tamamı bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşlarıdır. Aslan yürekli arma sevdalıları öyle güzel organize oldular ki; milletimize umut oldular.

İstanbul’da Anadolu yakasından yardım getirecek Galatasaraylı kardeşimiz, Fenerbahçe’nin deposuna ulaştı. Avrupa yakasında oturan Fenerbahçeli kardeşimiz Galatasaray organizasyonuna dahil oldu. Ortak fayda bir cana dokunmak, millete umut olmak, devleti ayağa kaldırmaksa Türk milletinin ne kadar yüce bir millet olduğunu herkese, başta spor kulüpleri olmak üzere hep beraber yine gösterdik.

Ayrışmadan, fitneden beslenen rant simsarlarının gözü tabii ki yaşlı! Onların piyasaları bozuldu. Ama enkaz altında kızının elini bırakmayan baba için yardım dağıtılırken, “İki çorap fazla olur, bir tane alayım” diyen melek kalpli kardeşim için, ayağındaki botları kendisine veren aslan itfaiyeciye enkazdan yeni çıkmasına rağmen mahcubiyet duyarak, “Sen ne yapacaksın?” tedirginliğini yaşayan ahlak timsali insanlarımıza yemin olsun ki; hepimiz bayrak, devlet, vatan ve millet söz konusu olduğunda hangi görevi yapıyorsak ‘bir can, tek vatan’ diyerek çıkarsızca çalışmaya devam edeceğiz.

Hainlere, bölücülere karşı, hak, hukuk demeden yiyenlere karşı, devletin duruşuna zeval getirenlere karşı bir olacağız, birlik olacağız ama şimdi öncelikle canları kurtarmak, yaraları sarmak zorundayız!