Bir bebeğin haftalık mama ve bez gideri 350 lirayı geçti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yeni doğan bebeklerin mama ve bez ve gerekli giderlerinin geçen yıla göre ürün çeşitlerinde en az 2 ile 5 kattan fazla arttığını söyledi. Gürer, “Bazı aileler artık fiyatı 250 lirayı bulan çocuk bezini almak yerine, eski sistem muşamba ve bezle çocukların altını bağlamak zorunda kalır duruma geldiklerini anlatıyorlar” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüksek enflasyon ve fiyat artışlarının, yeni doğan bebeklerin mama ve bez ve diğer tüketim bedellerine de yansıdığını söyledi. Ömer Fethi Gürer, ziyaret ettiği bir eczanede bebeklerin kullandığı bez ve mama fiyatlarını, bir yıl öncesi ve bugünkü fiyatlarıyla kıyasladı.

Gürer’e bebek ürünlerinin eski ve yeni fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Eczacı Turgay Yıldız, bebek ürünlerinin bazılarının fiyatının geçen yıla göre iki katına, bazılarının ise 3 katına çıktığını belirtti.

110 LİRALIK MAMA 220 LİRA OLDU

Eczacı Turgay Yıldız, geçen yıl 6 lira olan çocuk emziğinin 22 liraya, 20 lira olan biberonun 60 liraya, 110 lira olan mamanın 220 liraya, 4 lira olan ıs lak mendilin 12 liraya, 8 lira olan pudranın 24 liraya ve 100 lira olan çocuk bezinin ise 250 liraya çıktığını belirtti.

MAMA ALAMAYAN ANNELER VAR

Yeni doğan bir çocuğun haftalık mama ve bez masrafının 300-350 lira arasında değişen fiyatlara yükseldiğini ifade eden Eczacı Turgay Yıldız, “Fiyatlar çok arttı, bazı annelerin bez ve mama almadan çıktığına şahit oluyoruz. Duyarlı aileler, bazen durumu iyi olmayan annelerin bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılıyor” dedi.

FİYAT ARTIŞI ÖNLENEMİYOR

Geçen yıl 110 lira olan mamanın bu yıl 220 liraya çıktını anlatan Eczacı Yıldız, mamaların tamamına yakınının ithal olduğuna dikkat çekerek, “Döviz fiyatları arttıkça mama fiyatları da yükseldi, döviz düşünce mama fiyatları düşmediği gibi aksine arttı” diye konuştu.

EN AZ 3 ÇOCUK YAPIN DEMEKLE OLMUYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evlenen çiftlere en az 3 çocuk yapmaları tavsiyesinde bulunduğunu anımsatarak, “Bir yılda bebeklerin ihtiyacı olan bez ve mama fiyatları 2-3 katına çıktı. Bu şartlarda nasıl 3 çocuğa bakılacak. Sadece haftalık mama ve bez masrafı 350 lira olmuş, asgari ücretli ya da dar gelirli bir aile bu masrafın altından nasıl kalkacak? Çocuk yapın diyen o çocukların sağlıklı beslemesi içinde gerekli koşulları yaratmalıdır. En az bir yıl dar gelirli aile çocukları için gider desteği verilmelidir” dedi.

MUŞAMBA BAĞLIYOR

Doğum yapan bir annenin kendisi haricinde, yalnızca çocuğu için yapacağı harcama giderlerinin bir yılda yüzde 100’den fazla arttığına değinen Gürer, “Bazı anneler artık çocuklarına bez almaktan vazgeçip, 50 yıl önce olduğu gibi bebeklerin altına muşamba ve bez bağladıklarını söylüyorlar. Bu durum ülkemizdeki yoksulluğun, yüksek enflasyonun hangi boyutlarda olduğunu de gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.