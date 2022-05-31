Bir bakanlık böyle geçti gitti azizim…

Solgun bir ay ışığı gibiydi:

Bu defa gözleri…

★

Durmadan konuştu…

Hep aynı şeyleri söyledi…

“Enflasyon geçicidir…”.

Ve…

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Devam etti Nebati:

“Kalıcı olarak sağlamak için çalışıyoruz…

Fiyat istikrarını…”.

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Büyük usta…

Koca şair Nazım da bakın…

İşsizlik konusunda:

Neler söylemişti…

★

“Babam ellisinde öldü,

ben de böyle tez mi öleceğim?”

diye düşündü,

21 yaşındayken.

“İşsiz kalırsam” diye düşündü

22 yaşında.

“İşsiz kalırsam” diye düşündü

23 yaşında.

“İşsiz kalırsam” diye düşündü

24 yaşında.

Ve zaman zaman işsiz kalarak;

“İşsiz kalırsam” diye düşündü

50 yaşına kadar.

51 yaşında “İşsiz kalırsam” dedi:

“Babamdan bir yıl fazla yaşadım.”

Şimdi 52 yaşındadır.

★

İlk bakan olduğunda…

“Enflasyon geçicidir” diye düşündü…

★

“Enflasyon geçicidir” diye yinelediğinde…

Bakanlığının ikinci ayıydı:

★

Bakanlığının üçüncü ayıydı…

“Enflasyon geçicidir” diyerek bastı kahkahayı…

★

Bakanlığının dördüncü ayını kutladığı gece:

“Enflasyon geçicidir” diye düşündü…

Vakit yatsıyı geçince…

★

“Enflasyon geçicidir” diye içinden geçirdiği gün:

Bakanlığının beşinci ayının son günüydü…

★

Ve hep böyle:

“Enflasyon geçicidir” diye düşünerek:

Geçti gitti bakanlığı…

★

Görevden alındığında:

%170’ti…

Yıllık enflasyon oranı:

Ve…

★

“Kalıcıymış mübarek” dedi:

Bakanlığın kapısında…

Zavallı…

SEÇMEN NE YAPSIN?..

Bir iktidar:

Bütün iktisadî ve siyasî başarısızlıklarının sorumluluğunu…

Ya da suçunu:

Dış güçlere ve teröre yükleyerek ayakta kalıyorsa…

Ve…

★

Muhalefet partileri…

Ve…

Ulusalcı medya da bu konularda…

İstemeyerek de olsa:

İktidara destek verecek açıklamalar yapıyorsa…

★

Onlar da hemen her Allah’ın günü:

“Emperyalizm” adında bir “öcü” uydurmuş…

Sürekli o öcüyü:

Suçluyorlarsa…

★

Bütün komşularımızın…

Ve hatta…

Komşumuz olmayanların bile:

Topraklarımızda…

Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızda gözleri olduğu hezeyanını yaşatıyorlarsa…

★

Demokratik, laik, sosyal hukuk Devletinin…

Yani, rejimin tehlikede olduğunu halka anlatmak yerine:

Topraklarımızın tehlikede olduğunu beyinlerimize kazımak için çabalıyorlarsa…

★

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine bağlı seçmenlerin yapabilecekleri:

Hiçbir şey yoktur…

KİM BU MİÇOTAKİS?..

Peki…

Kim bu Miçotakis?..

Söyleyeyim:

Harvard Üniversitesi mezunu.

Master-yüksek lisansı: Stanford Üniversitesi…

Harvard İngilizcesi ile konuşuyor…

★

Sanki gizli bir el almış bu adamı…

Özel olarak…

Ve…

ABD-Yunanistan ilişkilerini düzene koymak için eğitmiş…

★

Ne yazık ki…

Muhalifler de iktidarla el ele vermiş:

Bu muazzam kariyeri lânetliyor…

“ABD Yunanistan’ı şımartıyor, bizim Başkan’a selâm bile vermiyor” diyerek öfke saçıyorlar…

★

İyi de…

Siz kendinizi ABD yönetimi yerine koyun…

Somali Cumhurbaşkanı’nı mı davet edersiniz?..

Yoksa.

İsviçre Cumhurbaşkanı’nı mı?..

SİZİN MİÇOTAKİSİNİZ VAR MI?..

Bizimkilerin ezikliğine…

Ve…

Yunanistan düşmanlığına…

ABD soğukluğuna baktıkça…

Aklıma hep o ünlü:

Temel ve milli piyango fıkrası geliyor…

★

ABD ile dost olalım…

Bize de Yunanistan’a olduğu kadar en az yardımcı olsun…

Bizim Başkanı da davet etsin…

Konuşma hakkı tanısın ve…

Temsilciler Meclisi Başkanıyla Senato Başkanı (Başkan Yardımcısı) onu da ayakta alkışlasın…

★

İyi de kardeşim…

Sizin ABD’de…

Senatörlerin ve temsilcilerin karşısına çıkarabileceğiniz…

Harika İngilizcesiyle onlarla ilişki kurabilecek:

Miçotakis’iniz var mı?..

HADDİNİ BİLECEKSİN ARKADAŞ…

Tahammüllü olmak…

Adil olmak…

İyi insan olmak…

Bilge olmak…

Düşmanının bile hasletlerini:

Alkışlayabilmektir…

★

Yunanistan Başbakanı Miçotakis düşmanım değil…

Dostum da değil…

Ama…

İktidar partisi ve kadrolarının ısrarla:

“Düşman bellettiği” Yunanistan’ın Başbakanı…

★

Geçtiğimiz hafta:

Hem Türkiye’nin…

Ve hem de Yunanistan’ın müttefiki olan ABD’de idi…

★

Başkan Biden ile görüştü…

Kongre üyelerine hitaben bir konuşma yaptı…

İstatistik bilgiler şöyle:

★

Konuşma süresi: 42 dakika…

Alkışlama: 37 kere…

Standing ovation (Ayakta alkışlama): 10 kere…

★

Ve canlarım…

Bu adamı(!) alkışlayanlar arasında:

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi…

Ve…

Senato Başkanı, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de vardı…

★

Bizim ise bırakın davet edilmeyi…

Telefonumuza çıksa…

Bayram edeceğimizi…

Yandaş gazetelerin:

“Biden’dan özür telefonu” diye dokuz sütuna manşet atacağını:

Tüm dünya biliyor…

ÖNCE BİLET AL BİRADER…

Temel her gün:

“Piyangoda büyük ikramiyeyi bana çıkarasın Yüce Tanrım” diye dua edermiş…

Tanrı tabii ki bu yakarışları duyuyor ama…

Bir tek Temel kulu yok ki…

Her gün milyarlarca el havaya kalkıp…

Yüce Tanrı’dan bir şeyler istiyor…

Sonunda kararını veriyor Yüce Rab…

Cebrail’e:

“Şu Temel’in yakarışlarını duymuyor musun?.. Büyük ikramiyeyi şu kulumuza çıkarın da rahat etsin kulumuz” diyor…

Cebrail mahcup:

“Yüce rabbim” diye başlıyor söze: “Elbette duyuyoruz ama bugüne kadar bir kere bile piyango bileti almadı ki…”.