Bingöl’de sağanak su baskınlarına neden oldu
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Bingöl’de sağanak su baskınlarına neden oldu

Bingöl’de etkili olan sağanak nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte öğleden sonra başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı. Yağışın ardından Kaleönü Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bazı iş yerlerinde su baskını meydana geldi.

İş yerlerinde zarar meydana gelirken, esnaf suyu tahliye etmekte zorlandı.

Küçük Sanayi Sitesi girişindeki alt geçit de su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgede suyun tahliye edilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Mobilya üretimi yapan atölye sahibi Ayhan Güncegörü, gazetecilere, bu yıl ikinci kez iş yerlerini su bastığını belirterek, “Malzemeler zarar gördü.” dedi.

Ayhan Savaş, mağdur olduklarını belirterek, su baskınlarının bir daha yaşanmaması için çözüm bulunmasını istediklerini aktardı. (AA)

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