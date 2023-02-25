Bingöl’de 4,4, Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl’ün Solhan ilçesinde saat 03.28’de 4.4, saat 04.12’de de Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.28’de merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 14 kilometre derinlikte oldu.

Hatay’da 4 büyüklüğünde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.12’de merkez üssü Hatay’ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.

(AA)