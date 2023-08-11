Bingöl’de 4.3 büyüklüğünde deprem
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Bingöl’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl’de Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, Riçhter ölçeğine göre saat 04.55’de merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan  4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.43 kilometre derinlikte olan deprem, Bingöl ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

(DHA)

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