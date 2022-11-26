Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Bingöl Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bingöl Üniversitesi bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Resmi Gazete’de 25.11.2022 tarihinde yayımlanmış olup son başvuru tarihi 09.12.2022 tarihi mesai bitimine kadardır.

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