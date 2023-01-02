Bingöl Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversite bünyesine öğretim elemanı alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. İlan ile ilgili ayrıntılı bilgiye üniversitemiz www.bingol.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

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