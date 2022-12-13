Binanın girişinde poşet içinde terk edilmiş bebek bulundu

Beylikdüzü’nde bir apartmanın girişinde, poşet içinde terk edilmiş bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi’nde henüz ikametin bulunmadığı bir apartmanın bekçisi Mehmet Tanış, sabah saatlerinde bebek sesi duydu.

Binanın girişinde gördüğü poşetin içini kontrol eden Tanış, örtüye sarılı vaziyette bir bebek buldu. Tanış’ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağılık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bebeğin göbek bağından hastane dışında dünyaya geldiği belirlendi.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürülen bebek koruma altına alınırken, polisin bebeği bırakanları yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan olayı AA muhabirine anlatan Tanış, saat 08.05’te bekçilik yaptığı apartmana geldiğini, bez içine sarılmış ve poşetin içinde konulmuş bebeği gördüğünü belirterek, “Polise haber verdim. Ambulans da geldi. Alıp götürdüler.” dedi.

(AA)