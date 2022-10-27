Azerbaycan’da geçirdiği kaza sonrası ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilerek, tedavisine devam edilen Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım taburcu oldu. Yıldırım “Ciddi bir kazaydı, birkaç takla attık. Kazanın boyutuna göre, hamdolsun rabbim bizi sakladı ve korudu, eşimizin, milletimizin, sevdiklerimizin duası bizim bu kazadan yaralarla, sağ çıkmamıza vesile oldu” dedi.

Binali Yıldırım 20 Ekimde ziyaretleri için bulunduğu Baküde trafik kazası geçirmişti. İlk müdahalesi Azerbaycan’da yapılan Yıldırım daha sonra ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Hastanedeki tedavisi altı gündür devam eden Yıldırım, vücudunda bulunan kırıklar ve doku nakli gerekliliği sebebiyle iki kez ameliyat geçirmiş, başarılı geçen operasyonlar sonrası istirahatini hastanede sürdürmeye devam etmişti. Yıldırım bugün 12.00’da taburcu oldu. Hastanedeki odasından yürüyerek çıkış yapan Yıldırım, başhekim ve beraberindekilerle birlikte hastanenin giriş katına geldi.

“CİDDİ BİR KAZAYDI, BİRKAÇ TAKLA ATTIK”

Hataneden ayrılmadan önce basın mensupların açıklama yapan Yıldırım, “Tam bir hafta önce, 20 Ekimde Sayın Cumhurbaşkanımızın kardeş Azerbaycan Karabağ Bölgesine yaptığı ve Zengilan Havalimanının açılışı ve çeşitli açılışlar dahilinde heyet haline Azerbaycana gitmiştik. Günübirlik bir ziyaretti, dönüş yolunda benim, İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım ve yakın korumam Oğuzhan Demircinin bulunduğumuz araç kaza yaptı. Ciddi bir kazaydı, birkaç takla attık. Ağır bir kaza geçirdik kazanın boyutuna göre hamdolsun rabbim sakladı ve korudu, eşimizin, milletimizin, sevdiklerimizin duası bizim bu kazadan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik iki sefer ameliyat edildi, ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı, bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var bu kemiklere herhangi bir işlem yapılamıyor, onlar da zamanla iyileşecek, toparlanacak. Vücudumun çeşitli yerlerinde ezikler ve doku yaralanmaları var, zaman içerisinde, bir hafta içerisinde toparlanacak” dedi.

KAZA MAHALLİNDEN HELİKOPTERLE HIZLA GETİRİLDİK

Destekler için teşekkürlerini sunan Yıldırım, “İlk müdahale Azerbaycan’da yapıldı, kaza mahallinden Merkezi Klinikaö denilen Azerbaycan Hastanesine helikopterle hızla getirildik. Azerbaycan’da ilk müdahale yapıldıktan sonra memleketimize geldik burada tedavimize devam ettik. Kazanın olduğu ilk andan itibaren yakın desteğini gördüğüm Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür ediyorum. Her anımızı, tedavinin her safhasını büyük bir titizlikle takip eden, arayarak doktorlarımızdan rapor alan, Değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Burada kısa sürede toparlanmamıza katkı sağlayan başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere, başhekim Nurettin Yiğit hocamıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TEDAVİMİZ EVDE DEVAM EDECEK

İstirahatine devam edeceğini ifade eden Yıldırım “Tedavimiz evde devam edecek, zaman zaman ihtiyaç olursa hekimlerimiz gerekli katkıyı sağlayacaklar, olayın başından bu ana kadar gece gündüz 7 gün 24 saat, her türlü zorluklara rağmen bizatihi gelerek bizi ziyaret eden tüm dostlarıma, vatandaşlarımıza, milletvekillerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Açıklamasının ardından Binali Yıldırım kendisini bekleyen araçla hastaneden ayrıldı. (DHA)