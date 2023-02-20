Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Soyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi alıyor

Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Soyal Bilimler Fakültesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Soyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Hasan Kalyoncu Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Soyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.

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