Bilişim suçlarına ilişkin aranan 12 kişi yakalandı

İstanbul’da bilişim suçları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 12 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim suçlarıyla işlenen ve çoğunluğu dolandırıcılıktan haklarında 2 yıl 6 ay ile 6 yıl 8 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında “banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapma” suçundan 8, “bilişim sistemleri kullanılarak hırsızlık”, “başkalarına ait banka kartı ve kredi kartı kullanma”, “sahte banka kartı kullanma” ve spor müsabakalarında yasa dışı bahsi kapsayan “7258 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından birer olmak üzere 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 12 zanlı tutuklandı.

(AA)