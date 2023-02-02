Bilinmesini istemiyorlar

Hz. Muhammed’in:

“Kırbacını, kadının onu görebileceği bir yere as çünkü bu, onları hizaya getirmede, edepli olmalarını sağlamada daha etkindir” dediği rivayet olunur…

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Hz. Muhammed’in böyle bir sözü etmemiş olmasını temenni ederim…

Ama…

İktidarını…

Hz. Muhammed’in son eşi Ayşe’ye borçlu olan Muaviye ve…

Kendisinden sonra gelen oğlu Yezid ile torunları…

Kadınları aşağılayıcı bu sözü:

Uydurmuş olmalılar…

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Ve canlarım…

Hz. Muhammed’in şöyle dediği yalanı da günümüze kadar geldi…

“Allah cennetini yoksullarla, cehennemi kadınlarla dolduracaktır…”.

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Halkı refaha ve huzura kavuşturamayan siyasal İslâmcı iktidar…

Ekonomiyi iyice dibe vurdurunca…

Hz. Peygamber’in:

Yoksulları cennete…

Kadınları ise cehenneme lâyık gördüğü palavrasını:

Dolaşıma sokmuş olabilir…

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Bu konuya neden mi girdim?..

Söyleyeyim:

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6 yaşındaki kız çocuğuyla evlenen…

Ve…

Zavallı kıza yıllarca tecavüz eden iktidar yandaşı sapık Siyasal İslâmcının ceza davasına:

“Yayın yasağı” geldi de:

Ondan…

★

Sözümün özü canlarım…

Yoksul ve cahil milyonların oylarıyla iktidarlarını koruyanlar…

İktidar İslâmiyet’inin ne menem bir şey olduğunun bilinmesini:

İstemiyorlar…

Ayıp oluyor

Gültekin Uysal ile Ümit Özdağ, Twitter’da birbirine girdi…

Tartışmaya…

Cemal Enginyurt da dahil oldu…

★

Karşılıklı edilen hakaretleri:

Hatırlamak bile istemiyorum…

Ancak onların nezdinde…

Tüm politikacılara sesleniyorum…

★

Politika yapma özgürlüğü…

Birbirinize hakaret etme…

Birbirinizi aşağılama…

Birbirinize iftira atma özgürlüğü değildir…

★

Aklınızı başınıza alın…

Bu halk sizi:

Kendisine hizmet etmeniz için seçti…

Birbirinizle kavga etmeniz için değil…

Cezaevini boylar

Küçük suçlar:

Hesapsız…

Kitapsız…

“Ne kazanırım?..”.

Ya da:

“Ne kaybederim?..”.

“Yakalanırsam:

Ne kadar hapis yatarım?” diye düşünülmeden işlenen suçlardır…

Ve…

Genelde:

Ya çaresizlikten…

Ya da:

Kriminal olmaktan kaynaklanır…

★

Çok çok büyük ekonomik suçlar ise…

Kamuoyuna kendilerini “İş insanı” olarak tanıtan kriminal tiplerin:

Siyasetçi-Bürokrat ortaklığında (Desteğinde) işlediği suçlardır…

★

Büyük ekonomik suçları…

Siyasetçi/Bürokrat desteğinde işleyen kriminal tipler…

Yakalanmayıp…

Hatta:

İktidar siyasetçisi ile…

Yargı ve emniyet bürokrasisi tarafından korunacakları için:

İşledikleri suç karşılığı çok büyük kazanacaklarından…

Ancak…

Destekçilerine (O da çaldıklarından) ödeyecekleri paradan başka…

Hiçbir bedel ödemeyeceklerinden:

Emindirler…

★

Bu nedenle…

Büyük suçlular asla yakalanmazken…

Küçük suçlular:

Cezaevini boylar…

Kaç kişi şaşırır?

Devlet Bahçeli:

“Erdoğan’ın adaylığı hukuki ve ahlâkîdir” dedi…

★

Önümüzdeki günlerde:

“Erdoğan’ın adaylığı ne hukuki ne ahlâkîdir” derse:

Kaç kişi şaşırır?..

Karar onların

Umarım Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu açıklayacağı tarihi:

4 Şubat ya da 13 Şubat’a çekmez…

★

Çekerse ne olur?..

Erdoğan ve medyası…

Adayların yasal açıklanma sürecine kadar…

Millet İttifakı’nın adayını da…

Ailesini ve sevenlerini de:

Paramparça eder…

İttifak, aday değiştirmek zorunda bile kalabilir…

★

Oysa…

Adayın kim olduğu, YSK’ya bildirildiği gün açıklanırsa…

Erdoğan ve ekibinin bütün hevesleri kursaklarında kalır…

★

Cumhur İttifakı sözcüleri ve medyası…

Seçim çalışmaları sürecinde Millet İttifakı’nın adayı üzerinden siyaset yaparlarsa …

Kendi seçmenlerini de bezdirir…

Halk zaten perişan…

★

Neyse…

Ben düşüncemi ifade etme özgürlüğümü kullandım…

Tabii ki karar:

Altı genel başkanın…

Olamaz

Anayasaların…

Dostoyevski’nin romanları gibi yazılabileceğini zanneden bir hukuk fakültesi mezununun diploması:

Gerçek olamaz.

Günün doğrusu

TÜRKİYE GERÇEKLERİ

@MstSelanik

Sedat Peker’den her ay 10 bin dolar alana dokunmuyorlar, polis memuruna “şerefsiz” diyene dokunulmuyor…

80 milyon dolarları, yatları, altınları olana dokunulmuyor…

Ama…

“TBMM itibarını zedeliyor” diye Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlığı kaldırılıyor…

Tanındık

Albert Camus dedi ki:

“Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın…”.

★

Ülkü Ocakları eski genel başkanlarından akademisyen Sinan Ateş’in öldürülmesi…

Türkiye’yi dünyaya:

Daha net tanıttı…

İddia o ki

Türkiye’de yaşanan fiyat artışları…

İsviçre’ye iltica etmenin gerekçesi olarak kabul ediliyor…

★

2022’de…

3 binden fazla Türk, İsviçre’ye sığınmış…

Gelen Türk sayısı çok olunca…

“Türkiye İltica Masası”:

Oluşturulmuş…

★

Ülkemizin sayın Cumhurbaşkanı Avrupa’da sefaletin kol gezdiğini söylediği halde…

Bolluk ve refah içinde yaşanan…

Her yerde:

“Eleman aranıyor” ilânları olan bir ülkeden…

Sefaleti yaşayan ülkelere iltica etmek:

Akıllı insan işi mi yahu?..

Olmamalı

Kılıçdaroğlu:

“Türkiye’de kayyum düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı” dedi…

★

Kendimi:

Çorak tarlada açmış gonca gül görmüş gibi hissettiren bu açıklamayı çok sevdim…

Çünkü…

★

Kayyum modeli…

Özel mülkiyetin devlet garantisi altında olduğu demokratik hukuk devletlerinde:

Olmaz…

Olmamalı…

Şeffaflık

Ünlü yazar Arthur Conan Doyle, kendisinden daha ünlü roman kahramanı Sherlock Holmes’e şöyle dedirtiyordu:

“Bir şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin görebileceği bir yere koymaktır…”.

★

Çağımız her ne kadar dijital çağ ise de…

Bir başka özelliği de…

Başarının yolunun:

Şeffaf olmaktan geçtiği gerçeğidir…