Bilim insanlarından Ay’a sperm gönderme hamlesi
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Bilim insanlarından Ay’a sperm gönderme hamlesi

Farklı milletlerden bilim insanları 6,7 milyon türün sperm örneklerini Ay’a götürüp orada saklamayı önerdi.

Farklı milletlerden bilim insanları, uzaya insan gönderme çalışmasının ardından, 6,7 milyon türün sperm örneklerinin Ay’a götürüp orada saklama önerisi geldi. ABD’deki Arizona Üniversitesinden bir grup araştırmacı, Norveç’te bulunan ve bitkilerin yok olmasını engellemek için inşa edilen Kıyamet Deposundan çok daha kapsamlı ve karmaşık yeni bir koruma yöntemi önerisinde bulundu.

Amerikan medyası, IFL Science’a dayandırdığı haberinde, Ayda böyle bir yapı inşa edip 6,7 milyon türün spermlerini Aya taşınması için doğal uyduya 250 uçuş gerçekleştirilmesi gerektiğini aktardı. Önerinin amacının insanlığı yok olmaktan korumak olduğunu aktaran ABD medyası önerilerin Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Havacılık ve Uzay Konferansı’nda sunulduğunu ifade etti.  (DHA)

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