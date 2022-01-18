Bilim insanlarından ünlü platforma tepki

Dünyanın en popüler müzik ve podcast platformlarından biri olan Spotify, bilim dünyasını ayağa kaldırdı. Podcast üreticisi Joe Rogan’ın programına yanlış ve yanlı bilgiler yaymakla suçlanan doktor Robert Malone’un davet edilmesi üzerine bilim insanları açık mektup gönderdi.

Bilim dünyası, dünyanın en popüler müzik ve podcast platformlarından Spotify’a savaş açtı. Bilim insanları, ünlü podcast üreticisi Joe Rogan’ın daha önce yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle Twitter’dan kovulan bir doktor olan Robert Malone’u programına davet etmesine büyük tepki gösterdi.

Geçmişte sağlık sektörü ile ilgili tartışmalı ve iddialı açıklamalarıyla gündem olan Malone’u ağırlayan Rogan’a ve platform Spotify’a tepki gösteren bilim insanları, bir açık mektup yayınladı. Bilim insanı ve sağlık çalışanlarının olduğu 270 kişinin imza attığı mektupta, bu programın yayından kaldırılması istendi.

İmza sahipleri ayrıca Spotify’ın içeriklerini daha yakından incelemesi gerektiğini de söyledi. 2020 yılında Spotify ile 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan Rogan konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ABD’li doktor Malone ise geçmişte, “ABD vatandaşlarını kitle düzen psikozu konseptiyle maske takma ve Covid-19 aşısı olma konusunda hipnotize ediyorlar” demişti. Malone’un açıklamalarının hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı kayıtlara geçerken oluşturduğu “Kitle düzen psikozu”nun da gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.