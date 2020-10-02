Bilgisayarsız, uzaktan eğitim nasıl olacak?..

Çok şükür fırtınasız günümüz yok… Eylül ayını da dolu dolu geçirdik!.. Geride bıraktığımız ayın sıcak gündem maddelerine toplum nasıl bakıyor?.. AREA Araştırma’nın Türkiye çapında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına ulaştım. Konuları, kendi önem sıralamama göre bir değerlendirmeye tabi tutacağım.

Kapalı okullara rağmen eğitimi yönetemeyen bir idare ile haşır neşiriz. Eğitim Bakanı da çıkar “okulları hiç önemsemiyorum” derse şaşırmamak gerek. Yol açıldı bir kere!.. Eylül ayının en önemli gündem maddesi bin bir cilalama ile pazarlanan ancak ilk günde çöken EBA sistemiydi. Araştırma sonucuna göre, EBA uzaktan eğitimi başarısız bulanların oranı yüzde 58.3, başarılı bulanların oranı ise yüzde 30.7. Saray iktidarının algı manyağı haline getirdiği ahalinin gerçek fotoğrafını ise şu soruya verilen cevap gösteriyor;

-Masaüstü bilgisayar (PC) / dizüstü bilgisayar (lap top) / tablet herhangi birine sahip misiniz?..

Evet: 58.1 Hayır: 41.9 Fikir belirtmeyen: 11.0

Çoluk çocuğu eğitim hayatına devam eden evlerin neredeyse yarısında bir bilgisayar yok. Bilgisayar ve internet üzerinden eğitime erişim konusunda çarpıcı verilere de bir bakalım; Türkiye, ‘Okul Çalışmaları İçin Bilgisayara Erişim’ listesinde, 77 OECD ülkesi arasında 64’üncü sırada yer alıyor. OECD raporunda, bilgisayar sahipliği oranı 2016’da yüzde 50.6 iken 2019’da yüzde 44.1’e gerilediği görülüyor. Utanıp sıkılmadan uçan kaçan Türkiye masalları anlatıyorlar. Nerede eğitimde fırsat eşitliği?.. Nerede hani o her gün çok zenginleştiği iddia edilen halk?..

Türkiye’nin en önemli sorununda yine ekonomi ve işsizlik şampiyonluğu sürdürüyor. Soruya verilen cevaplarda yüzde 51.0 ile ekonomi/hayat pahalılığı/yoksulluk birinci sırada, yüzde 19.0 ile işsizlik ikinci sırada. Ekonomi ve işsizlik yüzde 70.0 ile Türkiye’nin en önemli sorunu olarak karşımızda kabak gibi duruyor.

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Geride bıraktığımız eylül ayının en hararetli iç siyaset tartışmalarının başında İYİ Parti Kurultayı ve sonrasında meydana gelen koltuk kavgaları vardı. AREA Araştırma sormuş;

-Geçtiğimiz hafta kongresini yapan İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, partisini iyi yönetebiliyor mu? (yüzde)

Evet: 44.0 Hayır: 31.4 Fikir belirtmeyen: 24.6

-İYİ Parti’yle ilgili oy verme eğiliminiz hangi yöndedir?

Oy verebilirim: 30.4 Kararsız kalırım 16.5 Oy vermem: 53.1

Meral Akşener’in İYİ Parti’nin yelkenlerini şişirdiği sırada partide köşe kapmaca oynayan siyasetçilerin takkelerini önüne koyup tabloyu çok iyi analiz etmeleri gerekiyor herhalde!..

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Saray iktidarı tarafından sürekli kurcalanan Millet İttifakı’nın da dikkatle değerlendirmeye tabi tutması gereken sonuçlar var;

-Sizce, AK Parti ve MHP’nin kurduğu “Cumhur İttifakı” devam etmeli midir?

Evet: 47.3 Hayır: 39.4 Fikir belirtmeyen: 13.3

-Sizce, CHP ve İYİ Parti’nin kurduğu “Millet İttifakı” devam etmeli midir?

Evet: 42.9 Hayır: 40.4 Fikir belirtmeyen: 16.7

Millet İttifakı toplum gözünde demek ki, çok kritik bir aşamaya geldi. “Evet” ve “Hayır” diyenlerin oranlarındaki yakınlaşmaya çok dikkat edin. HDP ile resmi nikah çağrıları ve çabaları Millet İttifakı’na kan kaybettiriyor. Bir anda tepe taklak bile edebilir. O yüzden “Kobani Olayları Soruşturması kapsamında bazı HDP’lilerin gözaltına alınmasını nasıl karşılıyorsunuz?” sorusunun sonuçlarını da iyi irdelemek lazım;

Olumlu: 54.7 Olumsuz: 28.0 Fikir belirtmeyen: 17.3

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Geçelim diğer rutin başlıklara…

-Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? (geçerli oylar üzerinden. Yüzde)

AKP: 40.0 CHP: 22.7 İYİ Parti: 12.4 HDP: 10.4 MHP: 10.2 DEVA: 1.3 Gelece: 1.1 SP: 1.1

-Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu ?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 43.5 Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: 56.5

-Siyasi liderlerle ilgili genel kanaatiniz nedir? (olumlu puanlar göre sıralama)

Recep Tayyip Erdoğan: 51.6 Meral Akşener: 38.0 Devlet Bahçeli: 37.6

Ali Babacan: 25.5 Kemal Kılıçdaroğlu: 21.2

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Anket sonuçlarını AREA Araştırma Başkanı Murat Karan şöyle değerlendirdi;

-Geçtiğimiz aylarda Ayasofya’nın ibadete açılması, Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi ve Doğu Akdeniz’deki uluslararası haklı mücadele halktan yüksek oranda olumlu destek görmüştür. Bu durum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin performansı ve Cumhurbaşkanına yönelik şahsi kanaate “Olumlu” yönde katkı yapmakta, gerek Cumhurbaşkanının şahsının gerekse iktidar partisinin oy oranlarına “olumlu” yansımaktadır.

-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin performansı bu sebeplerden dolayı “Başarılı” görülmesine rağmen, yönetim sistemi olarak “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” tercih edilmektedir.

– İYİ Parti yüzde 12.4 oy oranı ile 3’ncü parti konumunu sağlamlaştırmıştır. Partinin seçim barajı sıkıntısının kalmadığı net bir şekilde söylenebilir.

-Seçmen her iki ittifakın da devamı yönünde kanaat belirtmekte, söz konusu ittifaklar haricinde sağda ve/veya solda herhangi yeni bir siyasi oluşuma sıcak bakmadığı görülmektedir.

–Millet İttifakı’nın devamı konusunda İYİ Parti seçmeninin motivasyonunun CHP seçmenine kıyasla daha düşük, Cumhur İttifakı’nın devam konusunda AK Parti ve MHP seçmenin motivasyonlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir.

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-Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.