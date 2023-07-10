Bilerek fakirleştiriyorlar!

TÜSİAD 2020’de iktisat kurallarına dönün dediğinde, Erdoğan “…Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de biliyorum. Sizin derdiniz başka bizim derdimiz bambaşka…” demişti.

İş dünyasının Türkiye merkezli Ortadoğu ve Afrika’da AKP ile yürütülen ulus devletlerin sıfırlanmasını fark etmemesi mümkün değildir.

Çıkarılan savaşlar ile yaratılan düzenli göçleri , verilen sınırsız vatandaşlıkları ve ülkelerin sınırlarının değiştirilmesini görmeyen kalmadı.

Türkiye başta olmak üzere ulus devletler yok edilirken ulus devletinin ekonomisini yaşatırlar mı?

Erdoğan hükümetleri rejimi değiştirirken rejimin ekonomik programını sürdürür mü?

Sürdürmez!

Dolayısıyla Erdoğan hükümetleri , ekonomiyi yönetemediğinden değil tam tersine bilinçli bir program ile halkımızın fakirleşmesini sağlamıştır.

Sendikasından odasına siyasetçisinden gazetecisine on yılı aşkın süredir AKP, ekonomiyi yönetemiyor söylemi nedeniyle bu gerçek gölgede kalmış dolayısıyla AKP yolunda devam etmiştir.

Mayıs 2020’de şimdiki İngiltere kralı Charles ve Dünya Ekonomik Forumu direktörü Klaus Schwab’ın ilan ettiği Great Reset/Büyük Sıfırlama ile gelir dağılımındaki eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçladıklarını açıklamışlardı.

Sözde eşit dağılım olacakmış!

Sizce dünya tekelleri ve AKP gibi işbirlikçileri buna evet der mi?

Demiyorlar!

Zaten eşit paylaşma dedikleri tekellerin kendi arasındaki çelişkidir yoksa insanoğlunun eşit paylaşımından bahsetmemektedirler.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2030 için belirlediği “Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ama mutlu olacaksınız” sloganını hatırlayalım!

Pandemi ile başlatılan iklim krizi adı altında düzenli göçlerle devam eden yeni bir ekonomik program uygulanıyor.

Sağlıktan güvenliğe , eğitimden enerjiye kadar tüm alanlardaki politikaları ekonomik politika belirler.

Erdoğan hükümetleri bugüne kadar ekonomide ne yaptığını çok iyi bilen bir siyasi harekettir.

Açıklanan zamlar , uygulanan bilinçli ekonomik programın bir parçasıdır.

Fakirleşen milletimizin bir daha asla topyekün ekonomik kalkınma mücadelesine kalkışmasın isteniyor.

Yerel seçim öncesi sonbaharda yeni zamlarla perişan olacak halka bu sefer de bu durumdan sizi ancak ben kurtarırım mesajı verilerek kazanma yolu aranacaktır.

Uygulanan bu ekonomik programı kalıcı oturtmanın tek yolu olarak da yeni anayasayı görmektedirler!

Mehmet Uçum’un iki de bir dönüp dönüp yeni anayasa demesinin sebebi de budur!

Ekonomik krize çözüm , yeni anayasa diyerek yutturmaya çalışacaklardır!