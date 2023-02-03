Bilecik’te kar nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı
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Bilecik’te kar nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı

Bilecik’te kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım sağlanamıyor.

İl genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kardan dolayı 106 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların kardan temizlenmesi için İl Özel İdaresince 34 ekipte 104 personel ve 75 araçla çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde de kar ve sisten dolayı görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Ayrıca Osmaneli ilçesinde sabah başlayan yoğun yağıştan dolayı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. (AA)

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