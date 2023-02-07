Bilecik’te depremle ilgili yanıltıcı bilgi yayan kişi yakalandı
Bilecik’te, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki depremin ardından “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan M.T. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesaplarından yanıltıcı bilgi paylaşımı yaptığı belirlenen M.T. isimli şahıs dün Bilecik’te Aşayis Şube ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından Bilecik Adalet Sarayı’na getirildi.
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan hakkında işlem başlatılan M.T.’nin adliyedeki işlemleri sürüyor. (ANKA)
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