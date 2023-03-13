Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi (asıl ve yedek olarak sıralamaya giren adaylar ilan edilecektir.) ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 05.04.2023 tarihinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir.

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