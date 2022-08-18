Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ’nin boş bulunan kadrolarına Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi 31.08.202

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