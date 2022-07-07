Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 22 öğretim üyesi alıyor
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru Tarihleri: 05.07.2022 – 29.07.2022 tarihleri arası (Mesai saatleri içinde)
Gündem