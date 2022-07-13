Biden’ın rotası Cidde!

Biden bugün Ortadoğu’daki ileri karakolu, İsrail’e gidiyor.

ABD bugüne kadar Ortadoğu’daki Müslüman ülkeleri, İsrail’i tehdit gösterip ya silah satışı yaparak yanında tutma stratejisi uyguladı.

Afrika ve Ortadoğu’da, direnen ülkeleri BOP/Arap baharı ile dönüştürdü ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nı iktidarlara getirerek dikensiz gül bahçesi yarattı. Mısır ve İran hariç… ABD devamında, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan planlı bir şekilde tek taraflı çekilerek yeni bir aşamaya geçti.

Son dönemde de İsrail ile bölgedeki Müslüman ülkeler arasında Abraham Anlaşmaları imzalatarak programını sürdürdü. İsrail Savunma Bakanı Gantz, Abraham Anlaşmaları için bölgede Mısır, İran ve Ürdün hariç biz dâhil tüm ülkelerle 150’ye yakın görüşme yaptığını ifade etti.

9 Temmuz 2022 tarihli Washington Post’da, Joe Biden’in “Neden Suudi Arabistan’a gidiyorum” başlıklı yazısına bakıldığında ise bölgeden Rusya’yı tamamen söküp çıkarmak, İran’a karşı bir askeri ittifak kurmak ve uzun vadede Çin’e karşı bir ön savunma hattı oluşturmak istediği görülüyor.

Yakın hedef ise İran’dır. Rusya zaten başta Suriye’de olmak üzere bölgede ABD’nin izin verdiği ölçüde tutunabilmektedir…

Biden’ın Suudi Arabistan’a gitmeden önce İsrail’e gideceği açıklandı ve İsrail ile stratejik ortaklık imzalayacağı ifade ediliyor. ABD, ileri karakolu ile ortaklık imzalamaz, karakola emir verir o da uygular! Asıl bu bildiri Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın yönettiği ülkelerle imzalanacak bildiridir. İsrail ad edilerek masumlaştırılmaktadır.

Biden’ın uçağı Cuma günü İsrail’den havalanıp Suudi Arabistan’ın Cidde kentine inecek. Basına, İsrail havayollarının Suudi Arabistan hava sahasını kullanmaya başlayacağını, İsrail’den de hac adaylarının direk Arabistan’a uçuşuna izin vererek tarihi bir dönem başlayacağı servis edilecek.

Ortadoğu’ya barış geliyor diye sevinç çığlıkları atanlar, sözlerini ama İran da bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor diye bitirecekler.

Biden’ın ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın gündeminde ise Filistin yok! Elbette mazlum Filistin halkı, zulüm altında dahi olsa Biden’ı protesto edecektir. Tabii ki timsah gözyaşı dökecek olan Müslüman liderler olacaktır!

Timsah gözyaşı diyorum çünkü 2017’de İstanbul’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde, ABD projesi olan Kudüs’ün “doğu-batı” diye bölünmesi kararı alınmasıyla Filistin zaten yok edilmiştir.

Doğu Kudüs olarak adlandırılan bölge sadece birkaç mahalleden ibarettir ve içinde Mescid-i Aksa yoktur! Kudüs yoktur, Filistin halkı yoktur…

Bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı, 1969’da Cidde’de kurulmuş ve 57 ülke üyedir.

Biden neden Cidde’ye gidiyor sanıyorsunuz…