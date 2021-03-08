Biden’dan telefon geldiği gün TL Dolar karşısında değer kazanacak Bahçeli ile ittifak bozulacak…

Gündemdeki cevap arayan sorulardan biri şu…

“Biden, Erdoğan’ı ne zaman arayacak?..”.

Bunun cevabını vermeden önce iki küçük haber…

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Birinci haber, ABD merkezli Foreign Policy dergisinde yayımlanan bir makale…

Derginin editörüne göre:

“Ankara eylemlerini hızlıca değiştirmezse, bu soğukluk devam edecek ve ABD’nin Türkiye’ye tavrı daha da sertleşecek. ABD Başkanı’nın sessiz mesajı bunu gösteriyor…”.

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İkinci haber, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’den…

Psaki, Biden’ın Erdoğan’ı arayıp aramayacağının sorulması üzerine önce şöyle dedi:

“Sayın Başkan’ın görüşmesi gereken birçok dünya lideri var…”

Sonra da vermesi gereken cevabı verdi:

“Sayın Başkan, bir noktada Erdoğan ile de görüşecektir…”.

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O “bir nokta” neresi mi?..

Söyleyeceğim ama önce şu bilgiyi paylaşayım sizlerle…

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Türk ve Amerikan heyetleri yaklaşık 3 aydır görüşüyorlar…

Karşı taraf talep ediyor…

Bizim taraf “biraz insaflı olun” diyor…

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Yani canlarım…

Erdoğan, ABD’nin taleplerine “evet” demezse…

O telefon hiç gelmeyecek…

Bu kadar basit…

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Telefon geldiği gün ise…

TL, dolar karşısında değer kazanacak…

Bahçeli ile ittifak bozulacak…

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Sözün özü…

Biden elindeki kozları bizim elimizdeki küçük kağıtları toplamak için değil…

En büyük kozumuzu almak için bekletiyor…

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Biden’ın Erdoğan’ı neden aramadığını bilmem anlatabildim mi?..

KARŞILIĞI OLMAYAN TRİLYONLARCA LİRA SATIN ALMA GÜCÜ

Haber:

Hazine 2021 yılının ilk iki ayında toplam 32.5 milyar TL faiz ödemesi yaptı.

2021, 2005 yılından bu yana ocak ve şubat ayları sonu itibarıyla en yüksek faiz ödemesi yapılan yıl oldu.

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İlk iki ayda 32.5 milyar TL faiz ödemesi…

Bir yılda yaklaşık:

200 (195 net) milyar lira faiz ödemesi yapılacağını gösteriyor…

Bu da…

Bankalardaki emisyon hacminin…

MB hiç para basmasa bile…

200 milyar TL artması demek…

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Bu 200 milyar TL elbette birilerinin ek geliri olduğu…

Ve…

Satın alma yapabileceği…

Ve…

Piyasaya çıktığında…

En az 5 kere döneceği düşünüldüğünde…

Yaklaşık 1 trilyon liralık talep oluşacak…

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Demek istediğim şu…

Enflasyonla mücadele amacıyla ve…

Emir komuta ile yükseltilen faiz…

Üretim olarak hiçbir karşılığı olmayan trilyonlarca lira satın alma gücü yaratıyor…

ENFLASYON VE YOKSULLUKLA DEĞİL YOKSULLARLA MÜCADELE EDİLİYOR

Canlarım benim…

Merkez Bankası, kredileri pahalandırıp tüketimi kısmak isterken…

Karşılığı olmayan 200 milyar liralık emisyon yaratıyor…

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Sonuç…

“Tüketimi önleyelim ki enflasyon oranları düşsün” derken…

Yoksul ve orta gelir gruplarının talebi düşürülüyor sadece…

Ama…

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200 milyar lira faiz geliri elde eden kesimler, üst düzey tüketim ürünlerine olan talebi arttırınca…

Bu defa da…

Dövize, konuta (Gayrimenkule), ev eşyasına ve otomobile (Ulaşım) olan talep artıyor…

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Döviz hariç (Nedense döviz yatırım sayılıyor); bu üç sektörün enflasyon içindeki toplam ağırlığı yaklaşık % 50…

Ve fakat…

Toplumun sayı olarak yüzde kaçı bir yıl içinde bu sektörlerden talepte bulunuyor?..

Bence en çok % 20’si…

YOKSULLUĞUN KAHREDİCİ ACISINI ÇEKİYOR…

Savaş korkusu, ülkelerin ve toplumların bütün enerjilerini yutuyor…

Halkların refahını yükseltmek için harcanması gereken gelirler…

Başka ülkelerin halklarını öldürmek…

Ve bu arada…

Kendi ülkelerinin halklarının da…

Karşı tarafın silahlarıyla öldürülmelerine sebep oluyor…

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Ne yazık ki…

Az gelişmiş ülkelerde…

Savaş korkusuyla geleceği çalınan milyonlarca “makul insan…”.

Savaş korkusundan beslenen “azgın azınlığın” talepleri yüzünden…

Yoksulluğun kahredici acısını çekiyor…

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HERKESE KUTLU OLSUN HATTA ONA BİLE…

Dünyanın en güzel varlıkları…

Dünyanın en munis insanları…

İnsanlığın yüz akı kadınlarımız…

8 Mart hepinize kutlu olsun…

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Sizler için neler yazmak istemezdim ki…

Ama…

Sadece bu kadar…

Neden mi?..

★

İnanın…

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’den endişe ettiğim kadar…

Hiçbir AKP’liden endişe etmiyorum…

★

Herkesle başa çıkabilirim…

Ama…

Özlem Zengin’le başa çıkamam…

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Gerçi kabalığı göze alırsam…

Onunla da başa çıkarım…

Ancak…

Kendisine değil…

Kadın oluşuna duyduğum saygıdan ötürü…

Bunu denemem bile…

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Dünya Kadınlar Günü herkese kutlu olsun…

Hatta…

Özlem Hanım’a bile…

HAYATI SADECE KARIN DOYURABİLMEK İÇİN YAŞAMAK

Ekonomide, enflasyon içinde ağırlığı olan sektörlerin (%50) üretimlerini talep edenler toplumun en çok % 20’si…

Ağırlıklı olarak (Hatta sadece) % 25’ini (Gıda) tüketenler ise toplumun % 80’i…

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Böylesine adaletsiz bir ülkede yoksul ve orta gelir grubundan olmak…

Hayatı sadece karın doyurabilmek için yaşamaktır…

Ki…

Yönettiği ülkede…

Her yüz kişiden seksenini karın tokluğuna yaşatan bir siyasi iktidar…

Bu durumla övünmek yerine:

Utanmalıdır…

KEŞKE YİNE O GÜNLERE DÖNSEK…

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Şiilerin en büyük mercii Ayetullah Ali Sistani ile Necef kentinde bir araya geldi…

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımî, bu buluşma gününü “Milli Gün” ilan etti.

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Bu sadece bir başlangıç…

Ama…

Çok güzel ve olumlu bir başlangıç…

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Türkiye, Irak Hükümeti’nin bu yaklaşımını çok seneler önce yaptı…

Ancak…

Siyasal İslam ve Millî Görüşçüler ortalığı ayağa kaldırdı…

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Keşke Türkiye de yine eskiden olduğu gibi…

Dinler arası barış ve diyalog günlerine dönse…