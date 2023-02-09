Biden’dan depreme ilişkin yeni açıklama: 100 yılın en kötüsü

ABD Başkanı Joe Biden , Türkiye ve Suriye’yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetine işaret ederek, “Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en kötü depremlerden biri.” dedi.

Biden , ekonomi planlarını anlatmak üzere ziyaret ettiği Wisconsin’de konuştu.

Konuşmasına, Amerikan halkının düşünce ve dualarının Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenenlerle birlikte olduğunu söyleyerek başlayan Biden , “Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en kötü depremlerden biri.” ifadesini kullandı.

Biden , can kayıplarının yasını tuttuklarını belirterek, depremzedelerin bedenlerinin moloz yığınlarının altından çıkarılmasını izlemenin inanılmaz olduğunu söyledi. “Deprem inanılmaz derecede güçlüydü, önemli artçı sarsıntılar ve ikinci bir deprem yaşandı.” diyen Biden , düşüncelerinin bu trajediden etkilenenlerle birlikte olduğunu kaydetti.

Biden , depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradığını belirterek, ABD’nin, arama-kurtarma ekipleri dahil tam desteğini NATO Müttefiki Türkiye’ye sunduğunu aktardı. Başkan Biden , ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Avrupa’daki Amerikan ordusunun da Türkiye’de deprem bölgesinde yardıma hazır olduğunu söyledi.

Suriye’de de ABD’nin insani yardım kuruluşları aracılığıyla depremden etkilenenlere yardım ettiğini aktaran Biden , ilk günden itibaren yardım faaliyetlerine koyulduklarını ifade etti. Biden , Suriye’de “bölgeyi kim kontrol ederse etsin” ABD’nin insan hayatını kurtarma konusunda en önde gelen bağışçılardan biri olduğunu söyledi.