Biden’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
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Biden’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan NATO Liderler Zirvesi sonrasında sosyal medyadan videolu mesaj paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden mesajında Dün Türkiye, İsveç’in NATO’ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz.

Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz ifadelerini kullandı.

(DHA)

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