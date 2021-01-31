Biden’dan bir kıyak

Türkiye ve İran bu coğrafyanın en önemli iki ülkesi.

Başta Suriye ve Irak olmak üzere Arap ülkelerinin kaderini büyük ölçüde bu iki ülke belirliyor.

Tek tek ya da birlikte bu iki ülke olmazsa bu coğrafyada sorunların büyük bölümü çözülemez.

Bu gerçeği bilen Biden ve ekibi yakın gelecekte Tahran ve Ankara nezdinde harekete geçecek.

Biden harekete geçmeden önceki gün Ankara’ya gelen İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu ile görüştü.

Türkiye ve İran önümüzdeki dönemde “ortak düşmanlara” karşı “birlikte hareket edecek” gibiler.

Bu “birliktelik” çok önemli çünkü Biden’la birlikte bölgede yeni bir dönem başlıyor.

Biden; Obama döneminde İran dosyasından sorumlu olan Robert Malley’i İran Özel Temsilcisi olarak atadı.

Az İsrail karşıtı olan Malley aynı zamanda İran dostu olarak biliniyor ve Temmuz 2015’de imzalanan Nükleer Anlaşma’nın baş mimarı.

Anlaşılan Başkan Biden bu sürprizle İran dosyasını hızla kapatmak istiyor.

İran dosyasını kapatmayı başarabilen bir Biden bölgede bir çok sorunu kısa sürede çözebilir.

“Kara bulut Hamdi” olarak ben bile gidişata olumlu bakabiliyorsam demek ki bölgede önemli gelişmeler yaşanabilir.

Çekinceyle “yaşanabilir” diyorum çünkü Biden’ın ekibinde çok sayıda İsrail yanlısı olanlar var.

Aynı Biden Suriye Kürtleri’yle yakından ilgileniyor.

PYD/YPG dostu Brett McGurk’ı bunun için Ortadoğu ve Kuzey Afrika Özel Temsilcisi olarak atadı.

PYD/YPG demek Suriye, Türkiye, Irak ve İran için Kürt sorunu demektir.

İran’la yapılması hedeflenen “anlaşma”nın bir yerinde mutlaka bu konu da olacak.

İran’la barışabilecek bir Biden hemen peşinden Suriye sorununa yoğunlaşacaktır.

Bu durum tüm detaylarıyla Türkiye’yi ilgilendirmektedir.

Fırat’ın doğusunda ve batısında Türk askeri var, Ankara’nın Suriyeli muhalif gruplarla karmaşık ilişkileri devam ediyor, İdlib sorunu sıkıntılı, Suriyeli mültecilerin durumu ve daha neler neler…

İşte bu nedenle İran’la Türkiye’nin “birlikteliği” çok önemli.

Elbette Kürtler’e karşı değil ama bu “birliktelikle” bölgenin bir çok sorunu çözülebilir.

Bu İkili Biden’ın olası olumlu hamlelerini bölgesel barış ve esenlik hanesine yazdırabilir.

Suriye ve Irak’ın bu İkili’nin birlikteliğine katılmasıyla bu coğrafyada çok şey değişebilir.

AKP iktidarı bir kez olsun CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun OBİT projesine sahip çıkabilir.

Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı ile ‘dünya merkezini oluşturan’ bu dört ülke önce kendi aralarındaki sorunları çözebilir sonra da bölgenin tüm sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilir.

İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarından çekilmesi ve başkenti Doğu Kudüs, Filistin devletinin kurulmasıyla bölgede savaşlar, kavgalar ve gerginlikler bitebilir.

Savaşsız ve kavgasız bir coğrafyada herkes herkesle barış içinde yaşar.

Dışarda kavga edecek kimse bulamayan ülkeler ya kendi içinde kavga edecek birilerini bulur ya da çevresel faktörlerin etkisiyle uslanır ve kötü düşünce ve huylardan kurtulmaya çalışır.

Böyle giderse Biden bir çok yerde bir çok şeyi değiştirebilir.

Biraz da Polyanacılık oynayalım.

Ya tutarsa!

Koronanın perişan ettiği insanlarımız rahat bir nefes alacak.

ABD dahil dünyada herkes perişan.

Dünyada tüm siyasal, ekonomik ve sosyal teorilerle tüm kavramlar, değerler ve toplumsal alışkanlıklar sarsılmış durumda.

Kurtulmanın iki yolu var:

Ya geçmişte olduğu gibi savaşlar çıkarılır ya da herkes aklını başına toplar ve “gelin barış içinde yaşayalım” der.

Mucize!

Bildik ABD’nin başındaki bir adamdan medet ummak biraz ilginç ama sonuçta o da bir insan, aile dramı yaşamış, torunları var ve kendi halkı ikiye bölünmüş.

Amerikan derin devleti neye ne kadar izin verir bilinmez ama biz yine de kendi insanlığımızın gereği olarak Biden’dan herkes için iyi şeyler yapmasını bekleyelim.

İsteyenin bir yüzü Arap vermeyen Zenci!

Umarım Ankara’daki Büyükelçi David Satterfield bu coğrafyanın bir insanı olarak bu temennimizi Biden’e iletir.

Bir de bakarsınız beni kendine danışman yapar.

Burada işe yaramadım belki orada işe yarar Türkiye’yi yeniden Suriye, Irak, İran ve bu coğrafyanın dostu yaparım.

2011 öncesinde olduğu gibi.

Hadi be Biden Abi yap bir kıyak.