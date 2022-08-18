Memduh Bayraktaroğlu
18 Ağustos 2022

Biden tarihçilerden ne istedi?

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

ABD Başkanı Biden…

Beyaz Saray’ın bahçesine şimşeklerin düştüğü…

4 Ağustos gecesi:

Tarihçileri Beyaz Saray’da konuk etti…

Onlardan…

Demokrasinin geleceğiyle ilgili görüşlerini anlatmalarını istedi…

Kendisi iki saat boyunca:

Sadece dinledi…

Not aldırdı…

Tarihçilere göre yalnız dünyada değil…

Amerika’da da demokrasi:

Sallantıda…

Demokrasinin sallantıda olduğunun göstergeleri neler?..

İkinci Dünya Savaşı öncesi faşizm yanlısı hareketlerin…

Yeniden hortlamış görünmesi…

Ve…

Amerika iç savaşı öncesi dönemle olan benzerlikler…

Biden

Tarihçiler…

Adlarının verilmemesi şartıyla…

İçinde bulunduğumuz anı…

Demokratik yönetim açısından…

Modern tarihin en tehlikeli anlarından biri olarak tanımladılar…

İçlerinden biri…

Abraham Lincoln’ün…

1860 seçimlerinden önceki:

“Kendi içinde bölünmüş bir evin ayakta duramayacağı” uyarısını hatırlattı…

Bu arada…

1940 seçimleri öncesinde…

Başkan Franklin D. Roosevelt’in…

O günlerde yoğunlaşan Avrupa faşizmine yönelik artan iç sempati

Ve…

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na katılmasına yönelik dirençle…

Nasıl mücadele ettiği konuşuldu…

Efendim…

“Biden demokrat rolü oynuyor” diye düşünenleriniz olabilir…

O halde…

Sizin bazı konuşmalarınızı yorumlayanlara da:

“Niyet okuması yapma” demeyeceksiniz…

Zira…

Siz ne kadar iyi niyetliyseniz…

Karşınızdaki de en az sizin kadar: İyi niyetlidir…

Hayat nerede?

İnsan:

Özlediği şeye bakar…

İnsan:

Sevdiği şeye bakar…

İnsan:

Arzuladığı şeye bakar…

Eğer…

Arkaya dönüp bakanlardansanız…

Geçmişi özlüyor…

Geçmişi arzuluyorsunuz…

Oysa…

Bütün iyilikler

Bütün güzellikler

Ve hayatın en güzel kısmı:

Gelecek günlerdedir…

Geçmişte kalmış…

Ya da henüz gelmemiş günler için

Kafanızı yormayın…

Çünkü…

Geçmişte kalan, hayat değil…

İyi ya da kötü:

Anılardır…

Hayat ise:

İleridedir

İnandığınız neyse…

Kaybettiğinize mi inanıyorsunuz?..

O halde gerçekten kaybetmişsiniz

Kazanmak mı istiyorsunuz?..

O halde…

Hiçbir hal ve şart altında:

Pes etmemeye karar verin…

Bir şey değişmeyecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum…”.

Özkoç

Demek ki neymiş?..

Bu güzel ülkede…

İktidar değişse de…

Despotik zihniyet:

Değişmezmiş…

Ne demişti Neyzen Tevfik:

“Türkü yine o türkü…

Sazlarda tel değişti…

Yumruk yine o yumruk…

Bir varsa, el değişti…”.

Çok önemli…

Erdoğan’ın damadı…

Hazine ve Maliye

Ve de…

Enerji eski bakanı:

Berat Albayrak’ın yazdığı kitabın adı:

“Burası çok önemli”.

Ama…

Kitapta:

Neresinin “çok önemli” olduğu…

Yazmıyor…

İşte ondan eminim

Videolarımda:

“Enseyi karartmayın” dediğimde kimileriniz:

“Umudumu kaybettim” diye mesaj yazıyorsunuz…

İyi de…

Umudunu kaybettikten sonra…

Geride…

Kaybedecek başka:

Neyin kaldı ki ?..

Zira insan en son:

Umudunu kaybeder

O halde…

Umudunu kaybetmeyeceksin…

Benim işim…

Daha doğrusu kendime edindiğim görev

Umudunu kaybedeceğini tahmin ettiğim…

Ya da…

Kaybetmek üzere olduğuna inandığım insanlara:

Dokunmak…

Onları yeniden:

Umutlandırmak…

Başarabilir miyim?..

Emin değilim…

Ama…

Başarmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğimden:

Eminim…

Nereden biliyorum

Morali bozuk, karamsar ve üzgün olursanız:

Düşmanlarınızı…

Huzurlu ve mutlu olursanız:

Dostlarınızı sevindirirsiniz…

Nereden mi biliyorum?..

Bizzat yaşayarak öğrendim de: Oradan…

Neden olmuyor?

Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kitabın adı:

“Daha adil bir dünya mümkün”.

O halde…

Daha adil bir Türkiye de mümkün…

İyi ama…

Neden olmuyor?..

Yazarlar
Biden tarihçilerden ne istedi?
Memduh Bayraktaroğlu