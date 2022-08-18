Biden tarihçilerden ne istedi?

ABD Başkanı Biden…

Beyaz Saray’ın bahçesine şimşeklerin düştüğü…

4 Ağustos gecesi:

Tarihçileri Beyaz Saray’da konuk etti…

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Onlardan…

Demokrasinin geleceğiyle ilgili görüşlerini anlatmalarını istedi…

Kendisi iki saat boyunca:

Sadece dinledi…

Not aldırdı…

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Tarihçilere göre yalnız dünyada değil…

Amerika’da da demokrasi:

Sallantıda…

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Demokrasinin sallantıda olduğunun göstergeleri neler?..

İkinci Dünya Savaşı öncesi faşizm yanlısı hareketlerin…

Yeniden hortlamış görünmesi…

Ve…

Amerika iç savaşı öncesi dönemle olan benzerlikler…

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Tarihçiler…

Adlarının verilmemesi şartıyla…

İçinde bulunduğumuz anı…

Demokratik yönetim açısından…

Modern tarihin en tehlikeli anlarından biri olarak tanımladılar…

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İçlerinden biri…

Abraham Lincoln’ün…

1860 seçimlerinden önceki:

“Kendi içinde bölünmüş bir evin ayakta duramayacağı” uyarısını hatırlattı…

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Bu arada…

1940 seçimleri öncesinde…

Başkan Franklin D. Roosevelt’in…

O günlerde yoğunlaşan Avrupa faşizmine yönelik artan iç sempati…

Ve…

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na katılmasına yönelik dirençle…

Nasıl mücadele ettiği konuşuldu…

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Efendim…

“Biden demokrat rolü oynuyor” diye düşünenleriniz olabilir…

O halde…

Sizin bazı konuşmalarınızı yorumlayanlara da:

“Niyet okuması yapma” demeyeceksiniz…

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Zira…

Siz ne kadar iyi niyetliyseniz…

Karşınızdaki de en az sizin kadar: İyi niyetlidir…

Hayat nerede?

İnsan:

Özlediği şeye bakar…

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İnsan:

Sevdiği şeye bakar…

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İnsan:

Arzuladığı şeye bakar…

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Eğer…

Arkaya dönüp bakanlardansanız…

Geçmişi özlüyor…

Geçmişi arzuluyorsunuz…

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Oysa…

Bütün iyilikler…

Bütün güzellikler…

Ve hayatın en güzel kısmı:

Gelecek günlerdedir…

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Geçmişte kalmış…

Ya da henüz gelmemiş günler için…

Kafanızı yormayın…

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Çünkü…

Geçmişte kalan, hayat değil…

İyi ya da kötü:

Anılardır…

Hayat ise:

İleridedir…

İnandığınız neyse…

Kaybettiğinize mi inanıyorsunuz?..

O halde gerçekten kaybetmişsiniz…

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Kazanmak mı istiyorsunuz?..

O halde…

Hiçbir hal ve şart altında:

Pes etmemeye karar verin…

Bir şey değişmeyecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum…”.

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Demek ki neymiş?..

Bu güzel ülkede…

İktidar değişse de…

Despotik zihniyet:

Değişmezmiş…

★

Ne demişti Neyzen Tevfik:

“Türkü yine o türkü…

Sazlarda tel değişti…

Yumruk yine o yumruk…

Bir varsa, el değişti…”.

Çok önemli…

Erdoğan’ın damadı…

Hazine ve Maliye…

Ve de…

Enerji eski bakanı:

Berat Albayrak’ın yazdığı kitabın adı:

“Burası çok önemli”.

★

Ama…

Kitapta:

Neresinin “çok önemli” olduğu…

Yazmıyor…

İşte ondan eminim

Videolarımda:

“Enseyi karartmayın” dediğimde kimileriniz:

“Umudumu kaybettim” diye mesaj yazıyorsunuz…

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İyi de…

Umudunu kaybettikten sonra…

Geride…

Kaybedecek başka:

Neyin kaldı ki ?..

★

Zira insan en son:

Umudunu kaybeder…

★

O halde…

Umudunu kaybetmeyeceksin…

★

Benim işim…

Daha doğrusu kendime edindiğim görev…

Umudunu kaybedeceğini tahmin ettiğim…

Ya da…

Kaybetmek üzere olduğuna inandığım insanlara:

Dokunmak…

★

Onları yeniden:

Umutlandırmak…

★

Başarabilir miyim?..

Emin değilim…

Ama…

Başarmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğimden:

Eminim…

Nereden biliyorum

Morali bozuk, karamsar ve üzgün olursanız:

Düşmanlarınızı…

Huzurlu ve mutlu olursanız:

Dostlarınızı sevindirirsiniz…

★

Nereden mi biliyorum?..

Bizzat yaşayarak öğrendim de: Oradan…

Neden olmuyor?

Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kitabın adı:

“Daha adil bir dünya mümkün”.

★

O halde…

Daha adil bir Türkiye de mümkün…

İyi ama…

Neden olmuyor?..