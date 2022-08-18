Biden tarihçilerden ne istedi?
ABD Başkanı Biden…
Beyaz Saray’ın bahçesine şimşeklerin düştüğü…
4 Ağustos gecesi:
Tarihçileri Beyaz Saray’da konuk etti…
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Onlardan…
Demokrasinin geleceğiyle ilgili görüşlerini anlatmalarını istedi…
Kendisi iki saat boyunca:
Sadece dinledi…
Not aldırdı…
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Tarihçilere göre yalnız dünyada değil…
Amerika’da da demokrasi:
Sallantıda…
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Demokrasinin sallantıda olduğunun göstergeleri neler?..
İkinci Dünya Savaşı öncesi faşizm yanlısı hareketlerin…
Yeniden hortlamış görünmesi…
Ve…
Amerika iç savaşı öncesi dönemle olan benzerlikler…
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Tarihçiler…
Adlarının verilmemesi şartıyla…
İçinde bulunduğumuz anı…
Demokratik yönetim açısından…
Modern tarihin en tehlikeli anlarından biri olarak tanımladılar…
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İçlerinden biri…
Abraham Lincoln’ün…
1860 seçimlerinden önceki:
“Kendi içinde bölünmüş bir evin ayakta duramayacağı” uyarısını hatırlattı…
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Bu arada…
1940 seçimleri öncesinde…
Başkan Franklin D. Roosevelt’in…
O günlerde yoğunlaşan Avrupa faşizmine yönelik artan iç sempati…
Ve…
ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na katılmasına yönelik dirençle…
Nasıl mücadele ettiği konuşuldu…
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Efendim…
“Biden demokrat rolü oynuyor” diye düşünenleriniz olabilir…
O halde…
Sizin bazı konuşmalarınızı yorumlayanlara da:
“Niyet okuması yapma” demeyeceksiniz…
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Zira…
Siz ne kadar iyi niyetliyseniz…
Karşınızdaki de en az sizin kadar: İyi niyetlidir…
Hayat nerede?
İnsan:
Özlediği şeye bakar…
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İnsan:
Sevdiği şeye bakar…
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İnsan:
Arzuladığı şeye bakar…
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Eğer…
Arkaya dönüp bakanlardansanız…
Geçmişi özlüyor…
Geçmişi arzuluyorsunuz…
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Oysa…
Bütün iyilikler…
Bütün güzellikler…
Ve hayatın en güzel kısmı:
Gelecek günlerdedir…
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Geçmişte kalmış…
Ya da henüz gelmemiş günler için…
Kafanızı yormayın…
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Çünkü…
Geçmişte kalan, hayat değil…
İyi ya da kötü:
Anılardır…
Hayat ise:
İleridedir…
İnandığınız neyse…
Kaybettiğinize mi inanıyorsunuz?..
O halde gerçekten kaybetmişsiniz…
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Kazanmak mı istiyorsunuz?..
O halde…
Hiçbir hal ve şart altında:
Pes etmemeye karar verin…
Bir şey değişmeyecek
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:
Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
“CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum…”.
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Demek ki neymiş?..
Bu güzel ülkede…
İktidar değişse de…
Despotik zihniyet:
Değişmezmiş…
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Ne demişti Neyzen Tevfik:
“Türkü yine o türkü…
Sazlarda tel değişti…
Yumruk yine o yumruk…
Bir varsa, el değişti…”.
Çok önemli…
Erdoğan’ın damadı…
Hazine ve Maliye…
Ve de…
Enerji eski bakanı:
Berat Albayrak’ın yazdığı kitabın adı:
“Burası çok önemli”.
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Ama…
Kitapta:
Neresinin “çok önemli” olduğu…
Yazmıyor…
İşte ondan eminim
Videolarımda:
“Enseyi karartmayın” dediğimde kimileriniz:
“Umudumu kaybettim” diye mesaj yazıyorsunuz…
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İyi de…
Umudunu kaybettikten sonra…
Geride…
Kaybedecek başka:
Neyin kaldı ki ?..
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Zira insan en son:
Umudunu kaybeder…
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O halde…
Umudunu kaybetmeyeceksin…
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Benim işim…
Daha doğrusu kendime edindiğim görev…
Umudunu kaybedeceğini tahmin ettiğim…
Ya da…
Kaybetmek üzere olduğuna inandığım insanlara:
Dokunmak…
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Onları yeniden:
Umutlandırmak…
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Başarabilir miyim?..
Emin değilim…
Ama…
Başarmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğimden:
Eminim…
Nereden biliyorum
Morali bozuk, karamsar ve üzgün olursanız:
Düşmanlarınızı…
Huzurlu ve mutlu olursanız:
Dostlarınızı sevindirirsiniz…
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Nereden mi biliyorum?..
Bizzat yaşayarak öğrendim de: Oradan…
Neden olmuyor?
Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kitabın adı:
“Daha adil bir dünya mümkün”.
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O halde…
Daha adil bir Türkiye de mümkün…
İyi ama…
Neden olmuyor?..