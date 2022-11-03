Biden: Bu durum Amerika’yı kaosa sürüklüyor

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım’da düzenlenecek Kongre ara seçimleri öncesi seçim güvenliğine ilişkin tartışmalar hakkında yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarını reddedenlerin ülkeyi kaosa sürükleyeceğini söyledi.

Biden, Washington’da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde, 8 Kasım’daki Kongre ara seçimleri öncesi bir konuşma yaptı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi’ye 28 Ekim günü yapılan saldırıyı anımsatan Biden, birçok Kongre üyesine yönelik bu tarz tehditler olduğunu vurguladı.

Biden, 6 Ocak 2021’de yaşanan Kongre baskınını anımsatarak, “Amerikan demokrasisi saldırı altında çünkü yenilgiye uğramış eski başkan (Donald Trump) 2022 seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyi reddetti. İnsanların iradesini reddetti, kaybettiği gerçeğini reddetti ve görevini kötüye kullandı.” dedi.

Bu yılki Kongre ara seçimlerinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Biden, Cumhuriyetçi ve Demokrat herkesi oy kullanmaya davet etti.

Biden, 8 Ocak’taki seçimleri de kabul etmeyeceğini açıklayan bazı isimler olduğuna işaret ederek, “Bu durum Amerika’yı kaosa sürüklüyor. Bu daha önce görülmemiş bir olay. Bu hukuksuz ve Amerika’ya yakışmıyor.” ifadesini kullandı. (AA)