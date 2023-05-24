Bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
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Bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde bir gencin bıçakladığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

İlçenin Demirci Mahallesi’nde E.K. (19), henüz belirlenemeyen nedenle C.Y’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaranan C.Y, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

C.Y’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, E.K’yi gözaltına aldı. (AA)

 

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Bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
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