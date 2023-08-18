‘Bıçak parası’ istediği iddia edilen doktor gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; bıçak parası adı altında ameliyat öncesi hasta yakınlarından para istediği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmediği iddia edilen Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi doktorlarından B.E’nin gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet açıklamasında, doktor B.E.’nin iş yerindeki odasında rüşvet suçuna ilişkin olduğu düşünülen 275 bin lira para ele geçirildiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortopedi doktoru olan B.E’nin ameliyat öncesi bıçak parası adı altında hasta yakınlarından para istediği ve para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmediği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından, bugün doktor B.E. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün olaya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; bir kamu hastanesinde hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakının şikayeti üzerine başlatılan çalışmada hastanede görev yapan doktor B.E’nin bıçak parası adı altında ameliyat öncesi hasta yakınlarından yüksek miktarlarda para talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip aynı bölümde çalışan asistanlarını ameliyata soktuğu’ iddialara ilişkin yapılan tespitlere istinaden doktor B.E. çalışmakta olduğu kamu hastanesinde 17.08.2023 günü yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahsın iş yerinde kullanmakta olduğu odasında yapılan aramada rüşvet suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin TL para ele geçirilmiştir. Bu kapsamda doktor B.E’nin gözaltı ve ifade süreci devam etmekte olup akabinde savcılık makamına sevk edilecek.”

(ANKA)