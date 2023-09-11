Bharat’tan yeni anayasa!

G20 ülkeleri Hindistan’da toplandı.

2014’ten beri Hindistan başbakanı olan Modi açılış konuşması yaparken önündeki ülke isminde “Bharat” yazıyordu!

Modi, 2020’den beri Hindistan yerine Bharat kullanmak için çalışmalarda bulunmuş Hindistan yargısı reddetmişti.

Modi bugüne kadar Gandi önderliğinde kurulan ulus devletin yapısını değiştirmek için elinden geleni yaptı.

Şehirlerin, önemli yapıların ve binaların isimlerini, yerli ve milli olmadığı gerekçesi ile değiştirdi!

Kısacası İngiliz emperyalizmine karşı Gandi önderliğinde kurulan Hindistan’ı dönüştürmek için 20 yıldır elinden geleni yapıyor.

Bu arada Modi’nin, Gandi’yi 1948’de bir suikast ile öldüren Ulusal Gönüllüler Birliği’ne örgütüne gençken üye olduğu da biliniyor…

İkinci Dünya Savaşı başlayınca Gandi, İngiltere’ye karşı bağımsızlık mücadelesini hızlandırmış ve Hindistan’ın kurulmasına önderlik etmişti.

İngiltere çekilirken Hindistan’da etnik ve dinsel temelde çatışma başlatarak çekildi.

Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılması ve kanlı çatışmalar sonrası bugün hala bitmek bilmeyen düşmanlıkların tohumu atıldı.

Modi, Bharat derken bugünün Pakistan’ını, Nepal’ini, Sri Lanka’sını, Myanmar’ını, Keşmir’ini hatta Afganistan’ını kast ediyor.

Hindistan’ın yeni parlamento binasında Büyük Bharat adıyla yer alan haritada bu ülkeler de yer alıyor!

18-22 Eylül tarihlerinde yeni parlamento binasında ülkenin ismi ile ilgili özel bir oturum gerçekleştirilecek ve isim değişikliği gerçekleşecektir.

Tabi ki yeni bir anayasa da yapılacaktır!

Çünkü Modi’nin arkasında ABD var!

Daha doğrusu ABD’nin her ülkede bir Modi’si var!

Modi, Bharat haritasını kendi başına çizemez!

Bugün 100 yıl önce emperyalizme karşı kurulan ulus devletlerin anayasaları değiştiriliyor.

Parçalanıyor, adları ve bayrakları değiştiriliyor, isimleri yok ediliyor.

Yugoslavya, SSCB, Irak, Libya, Sudan ve daha niceleri…

Hepsinde de devrimlerle getirilen yurttaşlık kavramı kaldırılıyor.

Ulus devletleri kuran siyasi hareketler muhalefete düşürülüyor.

Kendi içlerinde karmaşa yaratılarak etkisiz hale getiriliyor ve zamanı gelince de yok ediliyor…

ABD, Türkiye’de bu yıkımı AKP ile yürütüyor.

Erdoğan’ın dile getirdiği yeni anayasa ile de son nokta konmak isteniyor.

Akşener’in yaptığı gibi muhalefet birbiri ile uğraşmaya devam ettiği sürece de durum AKP’ye yarıyor…