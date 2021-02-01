Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor

Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği caddelerden birisi olan Büyük Hendek Caddesi yayalaştırılıyor. Tarihi Galata Kulesine çıkan caddenin trafiğe kapatılması için çalışmalar başladı.

Beyoğlu’nda yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği caddelerden birisi olan Büyük Hendek Caddesi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Beyoğlu Belediyesi, Şişhane Meydanından Galata Kulesine çıkan Büyük Hendek Caddesindeki yaya sirkülasyonunun, hayata geçirilmesi planlanan Beyoğlu Kültür Yolu projesi ile birlikte daha da artacak olması nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapatma kararı aldı.

Caddenin trafiğe kapatılmasıyla birlikte hem bölgeye akın eden turistler hem de bölge esnafı rahat bir nefes alacak.

YAYALAŞTIRMA İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Beyoğlu Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezine gönderiler yayalaştırma karar, 23 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda kabul edildi. Alınan kararın ardından Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü caddenin yayalaştırılması için gerekli çalışmaları başlattı.

(DHA)