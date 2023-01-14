Beyoğlu’nda taksiciye sopalı saldırı

Beyoğlu’nda trafikte çıkan tartışmada araçtan inen grup sopalarla taksiciye saldırdı. Öfkeli grubun taksi şoförüne saldırdığı anları bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

Olay dün akşam saatlerinde Kabataş’ta meydana geldi. İddiaya göre aynı yönde ilerleyen taksi şoförü ve diğer araçtaki kişiler tartışmaya başladı.

Sürücüler arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine 34 EHA 147 hafif ticari araçtan inen kişiler sopalarla saldırdıkları taksi şoförünü darbedip aracın camlarını kırdı.

Saldırganlar daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anını bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

(DHA)