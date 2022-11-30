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Beyoğlu’nda araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı

Beyoğlu’nda araçların yolunu kesen bir kişi, kaputunun üzerine yattığı taksinin hareket etmesiyle düştü. Ezilme tehlikesi yaşayan kişi, şans eseri kurtuldu. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Karaköy’de önceki gün yoldan geçen araçların önünü kesen bir kişi, tüm uyarılara rağmen çekilmedi. Bir taksinin kaputunun üzerine uzanan kişi, taksinin manevra yapıp hareket etmesiyle yere düştü. Ezilme tehlikesi geçiren kişi, hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp yürümeye devam etti.

O anlar cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

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