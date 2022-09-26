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Beylikdüzü’nde hesap kavgası

Beylikdüzü’nde, eğlence mekanına gelen 2 müşteri, iddiaya göre hesap ödemediği için iş yerinin bodyguardları tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükşehir Mahallesi’nde bulunan eğlence mekanında yaşandı. 2 kişi eğlence mekanında eğlendikten sonra iddiaya göre hesap ödemede sıkıntı yaşadı. Bunun üzerine iş yerinin bodyguardları dışarı çıkartıp tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kalabalık grubun 2 kişiyi aralarına alıp dövdüğü görülüyor. (DHA)

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