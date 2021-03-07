Beykoz’da özel halk otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

Beykoz’da freni boşalınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü, caddedeki araçlara çarptıktan sonra karşı yönden gelen başka bir özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

3 otomobil ve 2 otobüsün karıştığı kazada, karşı yöne geçen otobüsün şoförü yaralandı. Bazı görgü tanıkları Otobüse çarpmasa caddedeki iş yerlerine, balıkçıların olduğu yere girerdi dedi. Facianın eşiğinden dönülen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Beykoz merkez istikametine ilerleyen 135 kodlu 34 CDA 253 plakalı özel halk otobüsü freninin boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği içinde az sayıda yolcunun bulunduğu otobüs yokuş aşağı ilerlerken caddedeki araçlara ardından karşı yönden gelen 34 YH 3465 plakalı duraktan yolcu almak için çıktığı bildirilen bir başka özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle sahil yolunda uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı. Facianın eşiğinden dönülen kazada, araçlara çarpan otobüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan 3 otomobil ve 2 otobüs polis ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yerinden kaldırıldı.

O ANLARI ANLATTILAR

Otobüsün kaydığını belirten bir görgü tanığı Yukardan gelirken fren tutmamış, freni boşalmış herhalde. Karşı yönden gelen otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Allah beterinden korusun” diye konuştu. Kazaya karışan otomobilin sahibi İsmail Coşkun da Otobüsün freni tutmamış kayarak caddedeki bir araca çarptı. Sonra benim araca çarptıktan sonra otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Şoför yaralandı sadece. Otobüse çarpıp durmasa caddedeki işyerlerine girerdi.” dedi. Kazaya karışan otobüsün sürücüsü ise “Freni boşlamış herhalde. Benim kullandığım otobüs ile kafa kafaya çarpıştık. Ben kendi tarafımı kurtardım. Bana vurmasa direk balıkçıların olduğu yere girerdi” diye konuştu.

KAZA KAMERADA

1 kişinin yaralandığı, 3 otomobil ve 2 otobüsün karıştığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde özel halk otobüsü yukardan aşağıya doğru kaymaya başlıyor. Otobüs caddedeki araçlara çarptıktan sonra karşı yönden gelen başka bir otobüs ile kafa kafaya çarpışıyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşuyor. (DHA)