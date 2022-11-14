Beykent Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Beykent Üniversitesi’ne araştırma ve öğretim görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 3 Araştırma Görevlisi 2 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

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