Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
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Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Beykent Üniversitesi’ne Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Beykent Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 4 Araştırma Görevlisi 13 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 22.01.2023

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