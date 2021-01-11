Beyaz Saray’da bayraklar yarıya indirildi
Haberler Dünya

Beyaz Saray’da bayraklar yarıya indirildi

Beyaz Saray, şiddet yoluyla Kongre binasına giren ABD Başkanı Donald Trump destekçilerine karşı müdahale eden polis memurlarını onurlandırmak için bayrakların indirilmesini emretti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinden oluşan kalabalık bir gruba karşı müdahale için görevde olan polisler Brian Sicknick ve Howard Liebengood  için Pazar günü Beyaz Saray’da ABD bayrağı yarıya indirildi.

BASKINDA ÖLDÜ

Sicknick, Trump yanlılarının Kongre baskını esnasında hayatını kaybetmişti. Liebengood’un ise görev dışında öldüğü belirtilirken ölüm nedenine dair açıklama yapılmadı. (DHA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Covid-19’un yeni mutasyonu o ülkeye de sıçradı

Covid-19’un yeni mutasyonu o ülkeye de sıçradı

Endonezya’da düşen yolcu uçağına ait iki kara kutunun yeri tespit edildi

Endonezya’da düşen yolcu uçağına ait iki kara kutunun yeri tespit edildi

Endonezya’da heyelan: 11 ölü, 18 yaralı

Endonezya’da heyelan: 11 ölü, 18 yaralı

Beyaz Saray’da bayraklar yarıya indirildi
Dünya