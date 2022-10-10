Beton bariyere çarpıp takla attı, yara almadan kurtuldu

Bursa’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil metrelerce savrulup refüje çıktı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Burak Kaya kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarında meydana geldi. Kent merkezinden İzmir istikametine seyir halinde olan Burak Kaya yönetimindeki 16 AJE 408 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Metrelerce savrularak refüje çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı zerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Burak Kayanın tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle Mudanya Bulvarında trafik kısa süre alternatif yollardan sağlandı. Otomobilin refüjden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)