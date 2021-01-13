Beşiktaş’taki makas terörü davasında karar verildi

Beşiktaş’ta meydana gelen 4 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dava karara bağlandı. Firari sürücü Yusuf Arıkboğa’nın önceki celsede dosyasını ayıran mahkeme, 4 sanığı ‘suçluyu kayırma’ suçundan değişen oranlarda hapse mahkum etti.

İstanbul Beşiktaş’ta 8 Haziran 2019’da gece saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolundaki Harp Akademileri Tüneli’nden Edirne istikameti yönünde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü Yusuf Arıkboğa, içerisinde 14 kişinin bulunduğu ticari bir araca çarpmıştı. Kazada, Bursa’dan aile ziyaretinden dönen Seyhan Özçelik, Gülnur Eray (9) ve Yahya Özçelik (8) ile Yusuf Eray (8) hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı.

Olaya ilişkin firari sürücü Yusuf Arıkboğa ile 4 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3’üncü celsede Yusuf Arıkboğa’nın dosyasını firari olduğu gerekçesiyle ayırmıştı. Sanıklar Abdulsamet Topçi, Mehmet Topçi, Murat Şarlı ve Selam Ulaşan’ın ‘suçluyu kayırma’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Abdulsamet Topçi, SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada müştekiler Rıdvan Akçil, Nurullah Eray ve İlhan Özçelik ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını belirterek, en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıkların ailesini yok ettiklerini söyleyen müşteki Rıdvan Akçil ise, “Baya acı çekiyorum. Vicdanınıza sığınıyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını belirterek sanıklara son sözlerini sordu.

“Mahkemeye ve adalete güveniyorum”

Son sözü sorulan sanık Abdulsamet Topçi, “Kimseyi kayırmadım. Yusuf’a gel teslim olalım dedim, o kabul etmedi. Mahkemeye ve adalete güveniyorum. Ben de babam da masumuz. Babamın 5 çocuğu var, mağduruz. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Sanık Abdulsamet Topçi’yi , ‘suçluyu kayırma’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanık Mehmet Topçi’yi ise aynı suçta 3 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Murat Şarlı ve Selman Uluşan’ı ‘suçluyu kayırma’ suçundan 10 ay hapis cezası çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tanık beyanlarına göre firari şüpheli Yusuf Arıkboğa’nın olay sırasında alkollü bir şekilde araç kullanarak, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve makas atarak şerit değiştirdiği sırada kaza yaptığı kaydedilmişti.

İddianamede, firari şüpheli Arıkboğa’nın ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapsi talep edilmişti. İddianamede, şüpheli Arıkboğa’nın firar etmesine yardım eden tutuklu şüpheliler Abdulsamet Topçi ve Mehmet Topçi ile tutuksuz şüpheliler Murat Şarlı ile Selman Ulaşan hakkında ‘Suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. (İHA)