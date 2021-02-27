Beşiktaş’ta Yeni Malatyaspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 28’inci haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ligde Yukatel Denizlispor ile dün akşam oynanan maçta forma giyen futbolcular, sahada koşu ve stretching çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Ardından pas ve 5’e 2 çalışmaları ile minyatür kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek. (DHA)