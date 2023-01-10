Beşiktaş’ta Weghorst idmanda yer aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı ekipte adı Manchester United ile anılan Wout Weghorst da bugünkü antrenmanda yer aldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdman; ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek. (DHA)