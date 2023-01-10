Beşiktaş’ta Weghorst idmanda yer aldı
Haberler Spor

Beşiktaş’ta Weghorst idmanda yer aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı ekipte adı Manchester United ile anılan Wout Weghorst da bugünkü antrenmanda yer aldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdman; ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek. (DHA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
2022 FIFA En İyiler Ödülleri’nin adayları duyuruldu

2022 FIFA En İyiler Ödülleri’nin adayları duyuruldu

Weghorst, İstanbul’dan özel uçak ile ayrıldı

Weghorst, İstanbul’dan özel uçak ile ayrıldı

İrfan Can Kahveci ve Murat Sancak’a verilen cezalar açıklandı

İrfan Can Kahveci ve Murat Sancak’a verilen cezalar açıklandı

Beşiktaş’ta Weghorst idmanda yer aldı
Spor