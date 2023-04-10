Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
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Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

TAYYİP TALHA SANUÇ AMELİYAT OLDU

Bu arada 2 Nisan tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren Tayyip Talha Sanuç, ameliyat oldu. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs onarımı uygulanan oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlayacağı ifade edildi. (DHA)

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