Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz şoku

Beşiktaş, genç futbolcu Rıdvan Yılmaz’ın uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol Takımımızın Süper Lig’in 22. haftasında Vodafone Park’ta Trabzonspor ile oynadığı maçta, sağ uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” ifadelerine yer verildi. (İHA)