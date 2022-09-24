Beşiktaş’ta Fenerbahçe mesaisi devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası gerçekleştirilen çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından 27 Eylül Salı günü saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA)